Gents gezin van vier raakte op reis besmet met Zuid-Afrikaanse variant

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is opgedoken bij een gezin van vier personen uit Gent. Het volledige gezin raakte besmet in Zuid-Afrika en testte na hun terugkeer naar Gent positief.

De stalen met de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus die opdoken bij steekproeven in het UZ Gent, zijn afkomstig van een Gents gezin van vier. Het gezin was in de kerstvakantie op reis geweest naar Zuid-Afrika en testte na hun terugkeer positief.

Dat wordt bevestigd bij het kabinet van Gents burgemeester Mathias De Clercq. Het gezin vertoonde geen symptomen toen ze terugkeerden uit Zuid-Afrika, maar ging wel meteen in quarantaine. Op dag zeven na hun terugkeer lieten ze zich testen. Het hele gezin testte positief.

In isolatie

Volgens de regels hadden ze zich op dag één na hun terugkeer al moeten laten testen, maar dat is niet gebeurd. Na de positieve test op dag zeven is het Gentse gezin in isolatie gegaan, nog een stap verder dan quarantaine.

Nadat ze nog eens zeven dagen zonder symptomen en zonder contacten thuis waren gebleven, mocht het gezin uit isolatie gaan. Dat gebeurde zonder nieuwe coronatest. Dat is volgens de regels, als iemand minstens drie dagen lang geen symptomen vertoont.

Teugels lossen

“We hebben bevestiging van de huisarts dat het gezin de quarantaine en de isolatie strikt heeft nageleefd. Het virus heeft zich waarschijnlijk niet verder verspreid”, klinkt het bij burgemeester De Clercq. Andere meldingen over de gevaarlijkere Zuid-Afrikaanse variant van het virus zijn er voorlopig niet in Gent.

De Gentse burgemeester onderstreept het belang van de quarantaine en verplichte testen, voor wie van reis terugkeert. “Het is belangrijk dat de regels goed gevolgd worden”, zegt De Clercq. “De cijfers in Gent zijn niet meer aan het dalen en stijgen zelfs lichtjes. Het is niet het moment om de teugels te lossen.”

De start van de vaccinatiecampagnes geeft hoop. “Dat is goed voor de moraal. Maar we zijn er nog niet’, zegt De Clercq.

Opbellen

Diensten van de Stad Gent zijn ondertussen begonnen met het opbellen van Gentenaars die teruggekeerd zijn uit het buitenland. De lijsten met namen van terugkeerders zijn deze week voor het eerst doorgegeven.

In Gent worden alle namen op de lijst gecontacteerd. Een dienst van de Stad probeert de mensen één voor één op te bellen. “Iedereen krijgt nog eens duidelijk informatie over de regels”, zegt de woordvoerder van De Clercq. “Een eerste test op dag één, een tweede op dag zeven en ondertussen in quarantaine.”

Mensen die niet telefonisch te bereiken zijn, kunnen een huisbezoek krijgen van een coronateam van de Stad Gent. “Pas als men signalen krijgt dat iemand de quarantaine niet wil of kan opvolgen, dan gaan we een stap verder en wordt de politie ingeschakeld.”