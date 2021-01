Eventuele zevende dosis vaccin mag niet meer gebruikt worden

Een eventuele zevende dosis gebruiken van het Pfizer-vaccin is niet langer toegestaan. De flacons van Pfizer bevatten standaard vijf dosissen, maar met een speciaal type injectiespuit – het superspuitje – is het mogelijk om zes en uitzonderlijk zelfs zeven volwaardige dosissen op te trekken.

De zesde dosis leverde Vlaanderen al meer dan 5.000 extra vaccinaties op. Die wordt nog steeds toegediend, de occasionele zevende niet meer.

Dat heeft niets met de kwaliteit te maken. De zevende is net zo effectief en veilig als de eerste. Maar die dosis mag niet meer omdat de vaccinatie van die personen niet kan worden gegarandeerd bij het tweede vaccinatiemoment. Het is immers niet zeker dat dan weer twee extra dosissen kunnen worden opgetrokken. Dat schrijft het Agentschap Zorg en Gezondheid in een brief aan de woon-zorgcentra die donderdag werd verstuurd.

Voor de voorzieningen die al een zevende dosis hebben toegediend, werkt het agentschap nu aan een oplossing. Het leveren van een extra flacon voor de tweede ronde is niet mogelijk.

