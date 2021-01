Fase 2 vroeger van start: ziekenhuispersoneel vanaf maandag gevaccineerd

Vanaf maandag starten vier ziekenhuizen met het inenten van hun personeel met het Modernavaccin. Het gaat om het ZNA Middelheim in Antwerpen, een ziekenhuis in Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. En parallel aan de eerste uitrol van het Modernavaccin, zullen ook andere ziekenhuizen Pfizervaccins kunnen krijgen voor hun personeel. Dat heeft Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdagmiddag bekendgemaakt.

“We hebben gisteren nagetrokken wat de vrije stock van het Pfizervaccin is”, zei Dewolf. “En we kwamen uit op een volume van 37.000.” Die 37.000 vaccins zullen zo snel mogelijk ingezet worden in de ziekenhuizen. Daarbij worden wel eerst de frontdisciplines bediend. Het personeel op de diensten intensieve zorgen of de spoeddienst zal dus voorrang krijgen op andere werknemers.

Hubs

De ziekenhuizen die dienen als opslagplaats voor de Pfizervaccins komen eerst aan de beurt. Vandaaruit vertrekken de vaccins immers naar de woonzorgcentra. Die ziekenhuizen krijgen nu de kans om een deeltje van hun opgebouwde stock zelf aan te snijden. Volgens Dewolf is het goed mogelijk dat ze daar dit weekend al mee beginnen. Na de inenting binnen de 41 zogenaamde hubziekenhuizen wordt wat nog overblijft aan vaccins naar andere ziekenhuizen getransporteerd.

De tweede fase in de vaccinatiecampagne doorkruist dus de eerste fase – het inenten van de bewoners en het personeel van de woon-zorgcentra. Dat geeft ons de kans om meer vaart te maken. Wat uiteraard ook nodig is, aangezien de stijgende coronacijfers steeds meer druk op de ketel zetten. Volgens verschillende experten dreigt een derde golf ons land te overspoelen. De vaccinatiecampagne kan daar een stokje voor steken, maar dan moeten wel alle beschikbare dosissen vaccin toegediend worden.

Minder vaccins

In de woonzorgcentra loopt alles vooralsnog op wieltjes. Dewolf deelde mee dat vandaag meer dan 50.870 rusthuisbewoners hun prik hebben gekregen. Meer dan de helft van alle rustoorden zijn op dit moment bedeeld.

Toch is de vaccinatiecampagne niet één goednieuwsshow. Vandaag raakte bekend dat Pfizer de komende periode minder vaccins zal kunnen leveren dan eerst gedacht. Het bedrijf zet de productie naar eigen zeggen tijdelijk op een lager pitje om daarna stevig te kunnen opschalen.

Wat de impact daarvan is op de Belgische vaccinatiecampagne, is nog niet helemaal duidelijk volgens Dirk Dewolf. Het zou wel kunnen dat het ziekenhuispersoneel door een vertraagde levering langer moet wachten op het tweede prikje van het Pfizervaccin. “Maar dat is medisch gesproken geen probleem”, zei Dewolf. “De intervalperiode tussen twee prikjes kan opgetrokken worden van 21 naar maximaal 42 dagen.”

Het ziekenhuispersoneel is en blijft prioritair, meent Dewolf. Al helemaal vanwege de besmettelijke nieuwe varianten. “In gegeven omstandigheden kunnen we niet permitteren om personeel in de ziekenhuizen niet te beschermen. We zitten tijdelijk op dipje in de curve wat ziekenhuisopnames betreft, maar dat kan snel terug stijgen. Het is dus alle hens aan dek, nu het moment om wat spoed te zetten achter vaccinaties van ziekenhuispersoneel.”