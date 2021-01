Basketclub Leuven Bears neemt afscheid van guard Randy Haynes

De 25-jarige Haynes verdedigde nog maar sinds september de kleuren van de Bears. Dit seizoen was hij gemiddeld goed voor 5 punten, 4.3 rebounds en 0,8 assists. Waarom de samenwerking stopgezet werd, is niet bekend. “Het bestuur heeft in samenspraak met de coaches besloten om de overeenkomst met Randall Haynes in onderling overleg te beëindigen”, luidt de korte mededeling van Leuven.