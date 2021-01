Antwerpen

De stad Antwerpen legde 800.000 euro op tafel om het wereldkampioenschap wielrennen in september naar Antwerpen te halen. Dat is het dubbele van wat er werd betaald voor de Ronde van Vlaanderen. “Het verschil met de Ronde van Vlaanderen is dat met het WK Antwerpen wereldwijd in beeld komt”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).