Wordt Egan Bernal grote concurrent van Remco Evenepoel in de Giro? “Het zou speciaal zijn”

Bernal liet eerder optekenen dat de Ronde van Frankrijk opnieuw zijn hoofddoel zou zijn in 2021, maar in La Gazzetta dello Sport zegt hij erg uit te kijken naar de Giro. “Ik hou er veel van. Ik zou er inderdaad graag bij zijn”, onderstreept de renner van INEOS Grenadiers. “In een interview dat ik onlangs in Colombia gaf, kwam aan bod dat ik mij voorbereidde op de Tour. Maar de Giro komt eerst op de kalender en in mijn hoofd is de eerste optie aan de start te staan. Het zou speciaal zijn.”

Of Bernal in de Laars meteen ook op eindwinst zou mikken, laat hij in het midden. “Ik weet niet of ik als kopman zou gaan, of om teamgenoten te helpen, een leider bij te staan die sterker is. Maar dit betekent niet dat het beslist is. We moeten alles afstemmen binnen de ploeg en zien hoe mijn revalidatie gaat.”

Bernal zou in 2019 zijn debuut in de Giro maken, maar daar stak een val toen een stokje voor. Hij was wel op tijd hersteld voor de Tour, die hij prompt won voor teamgenoot Geraint Thomas. Vorig jaar gaf hij in de Tour op na twee weken door rugproblemen. Vervolgens zette de Colombiaan een punt achter zijn seizoen. Onderzoek toonde aan dat zijn linkerbeen bijna twee centimeter langer is dan zijn rechterbeen, wat de pijn vanuit de ruggengraat veroorzaakt.

“Ik was in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje, onderging testen en luisterde naar meningen. Op een bepaald moment kon ik niet langer dan vijf minuten rechtstaan zonder pijn. Het was ingewikkeld maar het probleem raakt opgelost en ik voel me opnieuw renner”, verzekert Bernal.

Hoe het programma van Bernal er dit jaar uitziet, is nog afwachten. Mogelijk start hij met het Colombiaans kampioenschap of de Ronde van Valencia. De koershonger is alvast groot. “Ik voel me goed, supergemotiveerd. Ik heb bijna vier maanden geen wedstrijden gereden. Ik reken erop begin februari te herbeginnen, ook al zal ik niet op mijn best zijn.”