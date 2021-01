Nieuwe Netflix-docuserie over seriemoordenaar zo gruwelijk dat zelfs horrorfans er aanstoot aan nemen

Een nieuwe Netflix documentaire is zo eng dat verschillende kijkers de serie niet konden uitkijken. De documentairereeks gaat over de seriemoordenaar Richard Ramirez, die in de jaren ‘80 van vorige eeuw Los Angeles in een dodelijk grip hield. Maar de beelden uit ‘Night stalker: The hunt for a serial killer’ waren zo expliciet dat zelfs horrorfans de serie “gruwelijk” noemen.

De vierdelige documentaire toont het leven van Ramirez en de 13 moorden, vijf pogingen tot moord, elf seksuele aanrandingen en veertien overvallen die hij pleegde. Dat gebeurt op een erg nadrukkelijke manier: ongecensureerde foto’s van de plaats delicten en bloederige re-enactments. “Ik ben niet zeker of ik wel alles kan bekijken”, tweet een kijker. “Dit is echt moeilijk te bekijken.”

De documentairereeks is sinds 13 januari te bekijken op Netflix.

(tact)