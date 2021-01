Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vrijdag sinds 13.30 uur een spoedherstelling uit van schade aan het wegdek van de E314 in Leuven. De schade situeert zich op de weghelft voor het verkeer in de rijrichting van Lummen, net voorbij het knooppunt met de E40 van Heverlee. Dat zegt AWV in een persbericht. Bestuurders moeten rekening houden met vertragingen door de werkzaamheden.