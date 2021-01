KBC-kantoor verhuist naar Borgloon

Vanaf woensdag 20 januari brengt KBC de dienstverlening van het kantoor in Heers over naar Borgloon. Het KBC-kantoor in Heers wordt een automatenkantoor waar klanten alleen terechtkunnen voor transacties aan de automaten. Zo verdwijnt er al voor de tweede keer op korte tijd een grote bank uit Heers.

Tot en met 19 januari kunnen klanten nog met hun vragen terecht in het KBC-kantoor langs de Steenweg in Heers. Nadien kunnen ze terecht bij KBC Borgloon (Graethempoort 18 B1). Opmerkelijk is dat het CERA-bankkantoor in Heers, vóór de fusie met Kredietbank in 1998, nog zes medewerkers telde. Na de fusie werd dit aantal stelselmatig afgebouwd. Nu verdwijnt het personeel dus in het KBC-bankkantoor in Heers.

Automaten

“Het kantoor in Heers wordt niet gesloten, maar wel omgevormd tot een automatenkantoor”, vertelt Stef Leunens, corporate communicatiemanager bij KBC. “Klanten kunnen nog steeds in Heers terecht voor rekeninginformatie, overschrijvingen en geldafhalingen, maar niet meer voor stortingen. KBC maakt regelmatig een evaluatie van haar distributienetwerk in functie van het klantengedrag en de intensiteit waarmee de klanten van dat netwerk gebruik maken. Dat laat toe om de medewerkers en middelen maximaal in te zetten daar waar de klant er het meest naar vraagt of gebruik van maakt.”

Begeleiding

De klanten van KBC Heers worden begeleid bij de overstap naar een groter kantoor in de omgeving. “Dat kan het KBC-kantoor in Borgloon zijn, maar ook dat van Sint-Truiden of Tongeren”, zegt Leunens. “Daar beschikt men over meer expertise en faciliteiten om klanten te adviseren voor hun financiële zaken.” Voor de medewerkers van het kantoor Heers verandert er niets. “Omdat KBC zijn lokale werking vanuit kantooroverstijgende teams organiseert, werken deze mensen ook vandaag al in de kantoren in de omgeving. De klanten behouden dus hun vertrouwde contactpersonen.”

Toch is niet iedereen zo positief over de verhuis. “Ik heb de indruk dat grote banken zoals KBC hun klanten liever niet meer zien in het kantoor”, vertelt Guy Missotten ontgoocheld. Guy was 27 jaar kantoordirecteur van de CERA Bank, later KBC Bank, in Heers. “Vroeger stond de klant centraal en werd iedereen, zelfs diegenen zonder afspraak, geholpen in het kantoor. Nu word je weggestuurd als je geen afspraak hebt. Zelfs het maken van die afspraak is niet simpel. Oudere mensen worden ook vaak doorverwezen naar de computer, waar ze helemaal niet vertrouwd mee zijn. Ik vind het heel spijtig dat KBC, met Raiffeisenkas en CERA Bank als voorgangers, Heers na bijna vijftig jaar verlaat.”

Met KBC verhuist er op korte tijd een tweede grote bank uit het centrum van Heers. BNP Paribas Fortis bracht al in oktober vorig jaar de diensten van het kantoor in Heers over naar Sint-Truiden.