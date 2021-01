Scheidsrechter Wesli De Cremer is door het Referee Department aangeduid om zondagavond (20.45u) het duel tussen STVV en OHL in goede banen te leiden. De Cremer wordt bijgestaan door lijnrechters Jo De Weirdt en Quentin Blaise. Vierde official is Kevin Debeuckelaere, Wim Smet is VAR.