Wayne Rooney stopt definitief met voetballen en wordt voltijds trainer van tweedeklasser Derby County

Rooney had zich eerder dit seizoen aangesloten bij de Engelse tweedeklasser na twee jaar in de Verenigde Staten, waar hij voor DC United uitkwam. Bij Derby was Rooney aanvoerder, maar toen Cocu zijn C4 kreeg, werd hij tot interimcoach gebombardeerd. Aanvankelijk was hij speler-trainer en was de bedoeling dat iemand anders zou overnemen, maar Rooney deed het dermate goed dat hij nu een contract tot 2023 gekregen heeft als nieuwe hoofdtrainer. Met de ploeg die in de gevarenzone staat in de Engelse Championship pakte hij drie zeges en vier gelijke spelen.

De voormalige spits is een absoluut icoon in Engeland. Rooney speelde van zijn zeventiende tot zijn drieëndertigste zestien seizoen op rij in de Premier League, waarvan dertien voor Manchester United en drie voor zijn jeugdclub Everton. Hij is topschutter aller tijden bij zowel Manchester United (253 goals) als de Engelse nationale ploeg (53 goals). Op zijn palmares staan vijf Engelse landstitels en één eindzege in de Champions League.