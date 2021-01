St@rtman en fietsersbond houden preventieve fietscontroles

Om te kijken of alle fietsertjes van De St@rtbaan wel veilig de baan op gaan, voerden de St@rtman en de fietsersbond samen preventieve fietscontroles uit. De kinderen van wie de fiets in orde was, kregen oplaadbare fietsverlichting cadeau.

"Hoer meer fietsers, hoe meer vreugd", zo luidt een van de slogans van de fietsersbond. Maar zijn alle fietsen van de fietsers wel veilig? De St@rtman en Vincent van de fietsersbond waren benieuwd en trokken op een mistige ochtend naar de schoolpoort van De St@rtbaan om alle fietsen te controleren. Zij stelden tevreden vast dat de meeste leerlingen rondrijden op een fiets die pico bello in orde is. De kinderen van wie de fiets van boven tot onder veilig was, kregen mooie, oplaadbare fietsverlichting van de fietsersbond cadeau. De St@rtman was fier op de leerlingen en is erg blij dat de talrijke sensibiliseringsacties succes hebben.