Voortvluchtige topgolfer Angel Cabrera gearresteerd wegens bedreigingen en huiselijk geweld

De Argentijnse golfer Angel Cabrera, die sinds september werd gezocht door Interpol voor huiselijk geweld, is donderdag in Rio de Janeiro gearresteerd. De Braziliaanse politie maakte het nieuws vrijdag bekend. Hij zal worden uitgeleverd aan zijn thuisland.

De intussen 51-jarige Cabrera, tijdens zijn carrière winnaar van onder meer de US Open (2007) en de Masters in Augusta (2009), wordt er door de Argentijnse justitie van beschuldigd “lichamelijk letsel te hebben aangebracht aan zijn partner”. Er is ook sprake van bedreigingen.

Interpol was sinds september op zoek naar Cabrera. Hij werd in Argentinië vanaf 14 augustus, toen hij zich niet zoals gepland meldde bij het parket, als een voortvluchtige beschouwd. Later in augustus werd hij voor het laatst gezien, bij een golftoernooi in Ohio (Verenigde Staten).

In 2016 diende zijn partner Cecilia Torres Mana een klacht in tegen Cabrera vanwege mishandeling. Hij zou haar meerdere malen in het gezicht hebben geslagen. Nadien sloten ook Silvia Rivadero, zijn ex-echtgenote en moeder van zijn twee kinderen, en Micaela Escudero, zijn partner tussen 2014 en 2016, zich aan bij de klacht.