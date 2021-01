Dreiging tot brandstichting in Diestse school: verdachte (16) in instelling geplaatst

De 16-jarige jongeman die donderdag werd opgepakt in verband met de dreigementen die geuit werden tegen de gebouwen van de Diestse scholengroep KSD, is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Dat meldt het Leuvense parket vrijdag. De jongen, een leerling van de school, zou de dreigementen naar eigen zeggen als grap bedoeld hebben en de gevolgen van zijn daden verkeerd hebben ingeschat.