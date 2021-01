SAB-teams in top 20 van Europese Statistiekolympiade

De Europese Statistiekolympiade is een initiatief van Eurostat en wordt dit schooljaar georganiseerd in meer dan 15 EU-landen. Ook België doet opnieuw mee. In het SAB in Bree schreven zich vijf teams in, die in november en december online een eliminerende test moesten invullen. Daarin werd gepeild naar hun kennis van statistische concepten, naar analysevaardigheden en hun competenties om informatie op te zoeken. "We zijn ontzettend fier dat er twee van de vijf teams van SAB bij de beste twintig teams van Vlaanderen zijn en de kans krijgen om een video te produceren over een vooraf bepaald thema", klinkt het op de school. "Proficiat Lohren, Katrien en Mirthe (4WETa) en Catho, Yuna en Heleen (3WETa)."