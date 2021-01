Scheidsrechter Jasper Vergoote is door het Referee Department aangeduid om zaterdagavond (18.30u) het duel tussen Moeskroen en KRC Genk in goede banen te leiden. Vergoote wordt bijgestaan door lijnrechters Michael Geerolf en Limburger Kristof Meers. Vierde official is Michiel De Cuyper, Jordy Vermeire is VAR.