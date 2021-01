Vrijwilligers gezocht voor vaccinatiecentrum regio Borgloon

Inwoners van Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen kunnen zich binnenkort laten vaccineren tegen het coronavirus in het gemeenschapscentrum Panishof in Borgloon. De besturen doen een oproep naar vrijwilligers die daarbij willen helpen.

In overleg met ELZ Haspengouw en rekening houdend met de geldende regelgeving hebben de besturen van Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen besloten om voor hun inwoners een vaccinatiecentrum in te richten in het gemeenschapscentrum Panishof in Borgloon (Bommershovenstraat 10A). Er werd gekozen voor deze locatie omdat Borgloon centraal gelegen is binnen de regio.

Van zodra het vaccin beschikbaar is, zal er in het vaccinatiecentrum dagelijks gevaccineerd worden. Daarvoor zoekt men nog medewerkers die willen helpen: zowel medisch als administratief personeel en stewards. Inwoners die hun steentje willen bijdragen, kunnen zich aanmelden via het online inschrijvingsformulier op www.borgloon.be/inschrijvingsformulier-vrijwilligers-vaccinatiecentrum of een inschrijvingsformulier opvragen via vaccinatieregioborgloon@borgloon.be.

Wil je nog wat meer informatie? Mail dan naar vaccinatieregioborgloon@borgloon.be of bel naar 012/67.36.72.