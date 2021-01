Leerlingen Don Bosco Helchteren leren laminaatvloeren plaatsen

De dag begon met een toffe welkomst door de leerlingen. Zij hadden stiekem een nieuwjaarsbrief gemaakt voor meneer Verheyen. Geert Hanssens van Unilin was zo meteen getuige van de warme school waarin hij zijn workshop mocht presenteren. De leerlingen waren achteraf erg enthousiast over de nieuwe technieken die ze aangereikt kregen. "We kijken er alvast naar uit om volgend schooljaar opnieuw deze opleiding in te plannen", zo klinkt het op de school.