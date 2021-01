Presidentsverkiezingen FC Barcelona uitgesteld door coronavirus

De presidentsverkiezingen bij FC Barcelona gaan niet door op 24 januari. De clubleiding heeft daartoe, na overleg met overheidsinstanties, besloten vanwege het oplopende aantal coronagevallen in de omgeving van Catalonië.

De maatregelen voor mensen in Barcelona en omstreken zijn aangescherpt. Veel mensen mogen hun gemeente niet uit, of alleen om te werken, naar school te gaan of om medische redenen.

Voormalig president Joan Laporta, ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa zijn de laatste drie overgebleven kandidaten voor de verkiezing, die wordt gehouden om een opvolger te kiezen nadat Josep Maria Bartomeu afgelopen oktober aftrad.

Een nieuwe datum voor de verkiezingen is nog niet bekendgemaakt.