Uitzonderlijk transport helpt enorme silo voorbij sluis van Lozen

Donderdagavond werd op de Zuid-Willemsvaart in Bocholt, ter hoogte van de brug over het kanaal op de Hamonterweg in de richting Lozen, een grote silo met een hijskraan van een binnenschip overgeplaatst op een oplegger. En dat leverde mooie beelden op.

De oplegger vervoerde de grote silo over de Hamonterweg/Lozerheide tot net aan de sluis in Lozen waar een hijskraan de silo opnieuw op het binnenschip hees. Eens weer op het binnenschip gemonteerd ging de speciale vracht opnieuw via het kanaal in de richting van Nederland.

© Gemeente Bocholt