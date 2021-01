Afgelopen jaar is er voor meer dan 1,436 miljard euro ingezet op de producten van de Nationale Loterij. Dat is iets minder dan in het recordjaar 2019, toen er 1,442 miljard omzet was. Voor EuroMillions is het een moeilijk jaar geweest, maar dat spel is het meest gevoelig aan externe factoren, zoals de coronacrisis. Dat blijkt vrijdag op een persconferentie van de Nationale Loterij.