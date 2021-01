Truike Vastmans is blij, want ze krijgt van arts Werner Smits een eerste vaccin tegen het coronavirus. — © mark dreesen

MAASEIK

In woonzorgcentrum Het Park Neeroeteren (Maaseik) kreeg eeuweling Truike Vastmans als eerste bewoonster het coronavaccin te krijgen. “Was het dat? Ik voel me na de spuit even goed als ik me elke dag voel.”