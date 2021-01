PCVO Limburg geeft al vier jaar les in De Linde

PCVO Limburg is al vier jaar actief bij dienstencentrum De Linde, waar ze verschillende cursussen aanbieden aan volwassenen. De voorbije jaren mochten ze al bijna duizend cursisten verwelkomen in een van hun cursussen.

In februari 2017 startte het provinciale volwassenenonderwijs met cursussen ICT en talen bij dienstencentrum De Linde in Riemst. Sinds 2019 kan je er ook terecht voor een kookopleiding. Bijna 1.000 cursisten schreven zich de afgelopen jaren in voor een cursus in Riemst. “Wij zijn heel erg tevreden over de samenwerking met De Linde en hopen in de toekomst nog vele volwassenen uit Riemst en omgeving te kunnen verwelkomen in een van onze cursussen”, klinkt het.

Wil je ook graag kennismaken met de opleidingen voor volwassenen in Riemst, volg dan een van de digitale infomomenten via pcvolimburg.be of neem contact op met Dienstencentrum De Linde.