CC Beringen deelt nieuwjaarswensen uit

“2020 is voor velen een jaar om snel te vergeten. In plaats van te blijven stilstaan bij wat niet mogelijk was, kijken we reikhalzend uit naar 2021, naar de toekomst”, zegt schepen van Cultuur An Moons. “CC Beringen ging vorig jaar van de ene dag op de andere op slot. Het was even zoeken voor ons team om zich aan deze nieuwe, moeilijke en onverwachte situatie aan te passen. Maar achter de schermen zaten we niet stil en gingen we op zoek naar alternatieven om de mensen toch van cultuur te laten genieten. Dat deden we aan de hand van online filmpjes met verschillende artiesten, het project ‘Kunst achter het raam’, optredens in openlucht van onder andere Jef Neve, onze dorpscinema met films op unieke locaties en een prachtige lichtwandeling in samenwerking met Toerisme Beringen.”

Exclusief bubbeloptreden

“En we willen het nieuwe jaar in schoonheid starten”, gaat schepen Moons verder. “Hoewel onze deuren waarschijnlijk nog even gesloten zijn, hebben we voor onze bezoekers en fans een bijzondere nieuwjaarsboodschap opgenomen. In het filmpje komen vier knappe koppen in beeld die elk op hun manier en in hun typische stijl een boodschap voor 2021 brengen. Niemand minder dan Erhan Demirci, Guy Swinnen, Jee Kast en Goldfox werkten mee aan deze video. Daarnaast maak je ook kans om een exclusief optreden met je bubbel te winnen samen met een van deze artiesten.”

Om deel te nemen aan de wedstrijd, surf je naar de Facebookpagina van CC Beringen. De nieuwjaarsboodschap gaat op donderdag 14 januari om 20 uur in première.