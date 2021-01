Julien Baer (82) was de eerste in het woonzorgcentrum Demerhof die het vaccin kreeg toegediend. — © Johnny Geurts

Bilzen

De brede uitrol van de vaccinaties in de woonzorgcentra deed ook de bewoners van Het Demerhof in Bilzen al dagenlang uitkijken naar de prikjes. Vrijdagvoormiddag begon de voorbereidende fase, waarna even later in de leefruimtes van elke afdeling de spuitjes werden gezet door de eigen verpleegkundigen van het Demerhof. In Bilzen kreeg Julien Baer (82) het eerste spuitje.