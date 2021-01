Borgoon/Heers/Koertssem/Wellen

In overleg met ELZ Haspengouw en rekening houdend met de geldende regelgeving hebben de besturen van Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen besloten om voor hun inwoners een vaccinatiecentrum in te richten in het gemeenschapscentrum Panishof, Bommershovenstraat 10A in Borgloon. Er werd gekozen voor deze locatie omdat Borgloon centraal gelegen is binnen de regio.