Toneelgezelschap Horizon stelt opvoering jaartje uit

Ondanks de vele voorbereidingen kan de geplande opvoering van toneelgezelschap Horizon in februari 2021 niet doorgaan. Daarom besliste het bestuur om het stuk uit te stellen tot volgend seizoen. Zo zou het stuk 'In de sacoche' binnen een jaartje dan toch opgevoerd worden.

Toneelgezelschap Horizon plande haar nieuwe stuk voor februari van dit jaar goed op tijd. Zoals elk toneelseizoen werden de repetities voor het nieuwe stuk ‘In de Sacoche’ van Pol Anrys opgestart in september 2020. Dat gebeurde vanaf de eerste versoepelingen in toch nog volle coronacrisis. Uiteraard werden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Bij de start van een repetitie werd alles netjes ontsmet, de mondmaskers bleven de hele avond op en elk fysiek contact werd in alle scènes geweerd.

Helaas, driewerf helaas. Nog voor de herfstvakantie moest het repetitielokaal op slot en werd alles opgeschoven. In eerste instantie toch, want na verloop van tijd bleek dat het opschuiven onverbiddelijk een afgelasting werd. Normaal zou ‘In de sacoche’ in première gaan op 20 februari, maar het heeft niet mogen zijn. Het bestuur hakte zopas echter de knoop door om gewoon opnieuw te starten in september van dit jaar. Het stuk belandt dus niet in de prullenmand, maar zal over ongeveer een jaar toch opgevoerd worden. Uitstel, maar geen afstel dus.

Hopelijk mag het bestuur weldra ook weer plannen maken om alle leden terug rond de ledenfeestdis te brengen. In afwachting van definitieve plannen, mogen de leden binnenkort voor de tweede keer een leuke en lekkere attentie verwachten.

www.horizonopglabbeek.be