KOERSNIEUWS. Cosnefroy zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van Ster van Bessèges, Sweeck rijdt in Mol

Laatste update: 12u30

Sweeck rijdt in Mol nadat hij niet op stage mag

Laurens Sweeck zal komend weekend van de partij zijn op de Zilvermeercross in Mol. Aanvankelijk had de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal een stage in Mallorca gepland, maar doordat de besmettingscijfers ter plekke de verkeerde kant opgaan, mocht hij niet vertrekken.

Cosnefroy zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van Ster van Bessèges

De Franse renner Benoit Cosnefroy sukkelt met zijn rechterknie. Hij ziet daardoor zijn geplande seizoenstart in de Ster van Bessèges (3-7 februari), een wedstrijd die hij vorig jaar won, in het water vallen. Dat bevestigt zijn ploeg AG2R Citroën Team vrijdag. De 25-jarige Cosnefroy liet eind vorig seizoen van zich spreken met een tweede plaats in de Waalse Pijl en Parijs-Tours en een derde plaats in de Brabantse Pijl. In het voorjaar had hij ook al uitgepakt met winst in de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges.

Cosnefroy, een ploegmaat van onder meer Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, heeft al een tiental dagen last van zijn rechterknie. Onderzoek bracht geen specifieke blessure aan het licht, maar hij kon wel niet voluitgaan op training. Zijn eerste competitie van 2021 is daardoor met enkele weken uitgesteld. “Tijdens langdurige inspanningen speelt de pijn op”, legt Cosnefroy uit. “Het is beter wat te wachten. Ik blijf trainen zodat ik in maart competitief ben.”