MAASMECHELEN

In woonzorgcentrum Heyvis in Eisden (Maasmechelen) werden vrijdag 107 bewoners gevaccineerd. Bewoonster Alphonsine Monnissen (90) uit Kotem was om 8 uur als eerste aan de beurt. “Dit is de mooiste dag uit het coronatijdperk”, lacht Alphonsine.