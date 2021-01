De Voerenaren zullen gevaccineerd worden in eigen gemeente. Burgemeester Joris Gaens (Voerenbelangen) had in eerste instantie gevraagd voor een eigen vaccinatiecentrum in de Provinciale School in ’s Gravenvoeren, maar krijgt mobiele vaccinatieteams vanuit de centra in Bilzen en Tongeren. “We zijn blij dat de Voerenaren in eigen gemeente het vaccin krijgen. Dan moeten ze geen drie kwartier rijden voor het spuitje.”