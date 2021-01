Het collectieve geheugen van ons allemaal bestaat 20 jaar: het Belgisch kloppend hart achter Wikipedia

“This is the new WikiPedia!” Met die woorden werd op 15 januari 2001 een instituut gelanceerd. Niet dat er toen veel geloof was in een papierloze encyclopedie. Maar kijk, twintig jaar later staat de teller op 55 miljoen pagina’s en is Wikipedia dé referentie op het vlak van kennis. Het geheim? Een leger trouwe, hardwerkende Wikipedianen, die vanuit idealisme u-ren slijten achter hun computerscherm. En zich allemaal houden aan vijf gouden basisregels. Geert Van Pamel, voorzitter van Wikimedia België, licht ze toe.