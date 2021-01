Nationaal Crisiscentrum: “Besmettingscijfers lijken te stabiliseren”

Het aantal positieve coronatests in ons land blijft stijgen, maar volgens Sciensano lijkt er sprake van een stabilisering van de verspreiding. “Er is in elk geval geen forse stijging zoals in de ons omringende landen.” Maar wellicht duiken we pas in maart onder de alarmdrempel voor het aantal ziekenhuisopnames.

Bij aanvang van de persconferentie zei de Franstalige woordvoerder Yves Van Laethem dat de stijging van het aantal nieuwe besmettingen in ons land duidelijk minder sterk stijgt dan in de buurlanden.

De stijging is in het hele land merkbaar, maar vooral in Brussel, waar er sprake is van een stijging van 85 procent op weekbasis. Verder worden de hoogste cijfers opgetekend in heel Wallonië, behalve Luik. Maar er lijkt wel een nieuw plateau op komst.

Wachten tot maart

Minder gunstig is dat ook het aantal ziekenhuisopnames minder snel afneemt, zoals blijkt uit de meest recente cijfers. Dat heeft gevolgen voor het mogelijk maken van versoepelingen. “We zullen minder snel het gewenste niveau van maximaal 75 opnames per dag halen. Tegen het huidige tempo zal dat pas voor begin maart zijn”, aldus Van Laethem.

Mutaties

Over de verspreiding van de mutaties van het coronavirus zegt Sciensano dat dit “geen verrassing” is. Het noopt ons ertoe om de bestaande maatregelen na te leven, zoals afstand houden, thuis werken, of laten testen indien nodig.

Geen griep

Van Laethem wijst er ook op we nu normaal gezien al met een griepepidemie af te rekenen hebben, maar dat is nu niet het geval. Volgens hem wijst dit er wel op dat dit moment ideaal is voor de verspreiding van virussen.