Gluren bij BV’s: Ella Leyers wordt in één klap 40 jaar ouder, de foto die het leven van Ellemieke Vermolen veranderde

Verjaardagen, foto’s uit de oude doos en uitkijken naar het coronavaccin: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Nora Gharib geniet van het moederschap.

Zo gaat Ella Leyers er later uitzien. Toch als we de app ogen geloven.

Mathieu Terryn kijkt al uit naar het moment na zijn coronavaccin.

“Eens een kwajongen, altijd een kwajongen”, schrijft Sieg De Doncker bij een foto uit zijn kindertijd.

Lesley-Ann Poppe en Kevin namen deel aan de #thisorthatchallene.

Nanou, de oudste dochter van Kristel Verbeke en Gene Thomas werd zestien.

Op haar zestiende werd Ellemieke Vermolen het gezicht van O’Neill en het veranderde haar leven.

Na haar bevallingsverlof gaat Eva Daeleman opnieuw aan het werk.

Evy Gruyaert genoot van de eerste sneeuw van het jaar.

(lla)