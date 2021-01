Het gebouw in Diepenbeek. — © google maps

Diepenbeek

Vier studenten in Diepenbeek hebben deze week positief getest op corona. Ze verbleven allemaal op hetzelfde studentenkot Ad Villi aan de Rooistraat in Diepenbeek, dat nu afgesloten wordt. Gevreesd wordt dat ze besmet zijn met de Britse coronavariant, maar daarvoor is nog bijkomend onderzoek nodig.