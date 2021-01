Kardashians bedanken vaste crew met extravagant cadeau

Na twintig seizoenen van ‘Keeping up with the Kardashians’ nam de familie afgelopen vrijdag afscheid van hun vaste crew. Een gebeurtenis waarbij een extravagant cadeau niet kon ontbreken.

Tranen, feest en toch een beetje gemis: voor de laatste aflevering van de bekende reality-reeks heeft de crew van ‘Keeping up with the Kardashians’ alles uit de kast gehaald. En dat is ook de bekende familie niet ontgaan. De (half)zusjes konden het dan ook niet laten om de vaste filmploeg te bedanken met een extravagant cadeau.

Zo kreeg elk lid, en dat zijn er zo’n dertig in totaal, een horloge cadeau van het Zwitserse merk Rolex. Volgens entertainmentwebsite TMZ zou de familie maar liefst 300.000 dollar (zo’n 247.000 euro) uitgegeven hebben aan de cadeaus. De speech van de familie kregen ze gratis bij.

Het afscheid van de reeks betekent overigens niet het einde van de familie op televisie. In December raakte bekend dat de familie een contract tekende met streamingplatform Hulu en Star, onderdeel van Disney+.

