Céline Dion heeft boodschap voor overleden echtgenoot: “We hebben je meer dan ooit nodig”

Het is intussen vijf jaar geleden dat René Angélil, de echtgenoot van Céline Dion, overleed aan de gevolgen van keelkanker. Maar de Canadese zangeres is haar René nog lang niet vergeten. Dat bewijst ze met een liefdevol bericht op zijn sterfdag.

“René, het is alweer vijf jaar geleden”, schrijft de 52-jarige zangeres bij een foto op Instagram. “Maar er gaat geen dag voorbij dat we niet aan je denken. En we hebben je meer dan ooit nodig. Om ons leven richting te geven, ons te beschermen en om over ons te blijven waken. En we bidden dat jouw liefde over de hele wereld zal schijnen en vooral voor de mensen die het op dit eigenste moment heel moeilijk hebben. Je zit voor eeuwig in onze harten en ons leven. We houden van je.”

De boodschap werd ondertekend door Céline en haar drie zonen René-Charles, Nelson en Eddy.

Het koppel leerde elkaar kennen toen Céline amper 12 jaar was, René was toen 38. Zeven jaar na hun eerste ontmoeting kregen ze een relatie, die in 1994 bekroond werd met een huwelijk. Réné overleed in 2016 aan de gevolgen van keelkanker.

(lla)