De beelden lieten het ergste vermoeden. Politieagente Kelly (37), van de federale reserve werd woensdag neergeslagen en geschopt door betogers tot ze niet meer bewoog. De vrouw werd met verlammingssymptomen opgenomen in het ziekenhuis maar is goed herstellende. “Dit had ik met de dood kunnen bekopen. Mijn collega’s en een Marokkaanse man die tussenkwam hebben me gered”.