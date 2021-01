Kevin Benavides pakt eindzege bij motorrijders in Dakarrally

Kevin Benavides (Honda) heeft zich vrijdag verzekerd van de eindwinst bij de motorrijders in de 43e Dakar. De 32-jarige Argentijn haalde het voor de Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) na afloop van de 12e en laatste etappe over 447 km tussen Yanbu en Jeddah in Saoedi-Arabië, waarvan 200 km tegen de klok.