Zwemcoach Ronald Gaastra begeleidt nu ook topgolfer Thomas Pieters

Gaastra kwam in contact met Pieters doordat hij in zijn vrije tijd zelf een fervent golfer is. De Nederlander zal vooral ingeschakeld worden als consultant om de afzonderlijke trainers waar Pieters gebruik van maakt - hij heeft aparte coaches om verschillende slagen in te oefenen en nog een physical en een mental coach - op elkaar af te stemmen. “Ik zorg als verbindingsman voor overleg”, aldus Gaastra in Het Laatste Nieuws. “Ik help zijn sportieve activiteiten en trainingsprogramma’s binnen het team plannen en moet zorgen dat alles aan topsportnormen beantwoordt.”

Daarnaast zal Gaastra Pieters ook met raad en daad bijstaan in de hoop hem consistenter te maken en zo uiteindelijk zelfs een olympische medaille te veroveren. “Het viel me al op dat Thomas in de laatste drie rondes soms wat concentratieproblemen heeft”, zegt Gaastra. “Dat kan simpelweg met voeding te maken hebben. Dan bespreek ik met de caddie wat hij drinkt en eet tijdens de rondes en of dat voldoende is. En of hij rekening houdt met de warmte.”

Gaastra benadrukt dat zijn hoofdbezigheid wel nog altijd hoofdcoach van de Vlaamse zwemfederatie blijft.