NBA. Ex-Giant Jae’Sean Tate lukt zijn eerste double-double, Nikola Jokic schittert nog maar eens bij Denver

Rookie Jae’Sean Tate lukte zijn eerste double-double in de NBA en bij Houston Rockets. De 25-jarige en 1m93 grote forward, die in 2019 met Antwerp Giants de Belgische Cup won en brons veroverde in de Champions League, maakt een debuut door de grote poort in de NBA. In de eerste wedstrijd zonder superster James Harden (transfer naar Brooklyn Nets) stond hij maar liefst 33 minuten op het parket. Met 13 punten, 5 rebounds en 10 assists leidde hij de Houston Rockets in de “Battle of Texas” naar de winst (105-109) tegen San Antonio Spurs.