Helft van de Belgen voelt zich ongemakkelijk bij onderhandelingen over loon

Hoewel de Belgische werknemer zijn salarispakket het belangrijkste aspect van zijn werk vindt, blijft het tegelijk een gevoelig onderwerp, zo blijkt uit een Europees onderzoek van HR-bureau SD Worx. Bijna de helft van de Belgen (43%) voelt zich ongemakkelijk bij loononderhandelingen.

Gevraagd naar de belangrijkste aspecten van hun job, zeggen ruim één op de vijf Belgen (21,3%) dat het loon met stip op nummer één staat qua prioriteiten. Gevolgd door jobinhoud (19,6%), werkzekerheid (16,3%) en erkenning voor hun werk (12,9%). Uit de Europese bevraging, waaraan ook werknemers uit Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk deelnamen, blijkt ook dat de Belgen in vergelijking met onze buurlanden meer belang hechten aan de bereikbaarheid van hun job.

Nog een opvallend cijfer: liefst 43 procent van de werknemers vindt het loon een gevoelig onderwerp, terwijl we dat net het allerbelangrijkste in onze job vinden. “Het doel is natuurlijk niet dat medewerkers zich ongemakkelijk voelen bij een onderwerp dat verband houdt met hun functie”, zegt David Schoonens van SD Worx. “Daarom is het van essentieel belang om een duidelijk omschreven loonbeleid te ontwikkelen. Een beleid dat eerlijk en billijk is verschuift automatisch de aandacht van medewerkers naar de bijdrage die zij leveren aan de organisatie en hun verdere ontwikkeling binnen het bedrijf.”(mtm)