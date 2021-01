Brussel

Zes procent van de Belgische bestuurders rijdt minstens één keer per maand met de wagen na het gebruiken van lachgas. Bij jonge bestuurders is het probleem nog groter: 1 op de 7 bestuurders tussen 18 en 34 jaar en in Brussel zelfs een op de drie jongere mannelijke bestuurders gebruikt dit product maandelijks alvorens de weg op te gaan.