Merkel pleit voor strengere maatregelen in Duitsland

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag gepleit voor strengere maatregelen in Duitsland om de coronapandemie in te perken. Dat vertelde een nauwe bron aan persagentschap AFP. Ze zou aangedrongen hebben op een vergadering met de bevoegde autoriteiten.

Volgens de bron zei Merkel op een bijeenkomst van de conservatieve christendemocratische CDU dat het virus enkel kon worden ingeperkt met extra, verstrengde maatregelen. De Duitse krant Bild spreekt zelfs van een mogelijke ‘megalockdown’.

De voorbije 24 uur zijn in Duitsland 1.244 mensen gestorven aan de gevolgen van COVID-19. Het gaat om een nieuw record. Het vorige record dateerde van vorige vrijdag, met 1.188 overledenen. Vanwege die slechte cijfers is het land sinds 16 december opnieuw in lockdown, maar mogelijk worden de regels dus nog aangescherpt.