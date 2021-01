Ook al had Esther Verjans-Cocquyt (92) haar parfumerie sinds 1990 gesloten, toch bleven de klanten naar haar zwaaien. In haar rolstoel trok ze tot vorig jaar regelmatig door de Hasseltse binnenstad. Soms ging ze nog eens trots kijken naar haar oude winkel aan de Kapelstraat. De in Parijs gediplomeerde schoonheidsspecialiste leerde de Hasselaren extra trots zijn op zichzelf.