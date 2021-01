Op 30 augustus werd Justine Claesen gezond en wel geboren, maar voor mama Inneke Bruggen liep de zwangerschap niet over rozen. Toen ze 31 weken zwanger was kreeg Inneke ’s nachts plots een bloeding en moest de brandweer haar uit haar woning komen bevrijden, waarna een ambulance haar naar het ziekenhuis bracht. “Nu ik het opnieuw vertel, krijg ik weer rillingen over mijn hele lijf.”