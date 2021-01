Zonhoven/Sint-Truiden

De drie besmettingen met de Britse coronavariant in Limburg zijn terug te brengen tot een Zonhovense familie die niet op reis is geweest. De familie raakte dus besmet in ons land. Sint-Trudo in Sint-Truiden wordt ook getroffen door een besmettelijke variant, al gaat het daar niet om de Britse.