Geen finale tussen Real Madrid en FC Barcelona in de Spaanse Supercup. Real liet zich verrassend uitschakelen door Athletic Bilbao, nochtans bezig aan een matig seizoen. Eden Hazard (30) stond net als tegen Osasuna aan de aftrap en had enkele goeie acties in huis, maar kon - net als Thibaut Courtois - de nederlaag in de halve finales niet voorkomen.