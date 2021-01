Steeds meer besmettingen met Britse variant in ons land: “Nieuw gevaar”

LEES OOK. Britse coronavariant in Zonhoven: drie familieleden die niet op reis gingen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kreeg donderdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer vragen over de erg besmettelijke coronavarianten uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika van Karin Jiroflée (sp.a) en Patrick Prévot (PS).

De vicepremier schetste geen rooskleurig beeld. “B117 (de Britse variant, red.) circuleert ook in ons land”, was hij duidelijk. Dat blijkt onder meer uit een pilootproject van professor Herman Goossens in Antwerpen, legde de minister uit. Daar zijn 17 recente verdachte clusters onderzocht, waarvan er 8 na een tweede specifieke PCR-test wel degelijk leken te wijzen op aanwezigheid van de Britse coronavariant. Concreet gaat het dan om 18 coronapatiënten. Van die 8 clusters is van 6 via genoomanalyse al bevestigd dat het wel degelijk om B117 ging. Bij de twee andere is die analyse nog niet gebeurd.

“We gaan deze variant niet meer kunnen tegenhouden”

Professor Herman Goossens kwam later op de dag in Terzake tekst en uitleg geven bij de analyses. De ‘Britse’ clusters die gelinkt kunnen worden aan reizen komen al lang niet meer uit het VK alleen. ”Er was er maar ééntje bij die naar VK gereisd had, één naar Libanon, één gaan skiën in Zwitserland, één in Dubai en een vijfde die contact had met iemand die in Dubai was geweest”, zei hij in Terzake. “Er zijn een aantal hotspots, zoals de Zwitserse skigebieden en Dubai, maar het zit wel degelijk veel verder dan het VK.”

Om deze variant nog in te dijken, is het volgens de professor te laat. “We gaan deze variant niet kunnen tegenhouden, dat is onmogelijk. Ik denk dat er enkele tientallen, mogelijk honderden gevallen zijn in België. Vooral in Brussel was er de afgelopen weken een zeer spectaculaire stijging.”

De varianten zouden een pak besmettelijker zijn. Zeker is dat besmette mensen veel virus uitscheiden. “Het zou dus kunnen dat zeven dagen isolatie te kort is. Misschien moet dat verlengd worden, of moeten ze getest worden op dag zeven. Het is ook belangrijk om ze op te sporen en dan heel breed te testen en te isoleren.”

En wat met de Zuid-Afrikaanse variant?

Die rukt ook op in ons land watn het federaal testlaboratorium van het UZ/UGent heeft deze week de Zuid-Afrikaanse variant van het nieuwe coronavirus (B.1.351) teruggevonden in vier stalen van reizigers. Dat bevestigt professor Bruno Verhasselt van het UZ Gent. Woensdag werd die variant voor het eerst ontdekt in ons land.

Donderdagavond tweette microbioloog Emmanuel André dat het labo van de KU Leuven nog eens 46 extra stalen met de Britse variant aangetroffen heeft. Daarnaast werd daar ook één staal met de Zuid-Afrikaanse variant gevonden.

“Wacht de analyse af”

Het coronacommissariaat is intussen gevraagd om de nieuwe gegevens mee te nemen in de analyse. Premier De Croo verwacht ten laatste vrijdagavond een advies. “Ik wacht die analyse af en ga me niet uitspreken over beslissingen rond nieuwe maatregelen. Maar de basisregels rond afstand, handen wassen en andere hygiënemaatregelen zijn even efficiënt ten opzichte van de nieuwe variant.”

De volgende vergadering van het Overlegcomité is pas voorzien voor volgende week vrijdag. Een vroegere bijeenkomst is niet uitgesloten, valt te horen in regeringskringen, al is daar nog niets over beslist.

Premier Alexander De Croo zei donderdag in de Kamer na vragen van Jasper Pillen (Open Vld), Catherine Fonck (cdH) en François De Smet (DéFI) dat de overheden de situatie sowieso dagelijks evalueren en dat aan de expertengroep GEMS is gevraagd om te bekijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van de Britse en andere besmettelijke coronavarianten in te dijken. “We verwachten dat rapport op korte termijn”, zei hij.

Intussen blijft reizen naar het buitenland wel “ten strengste afgeraden”, herhaalde hij meermaals. De richtlijnen voor wie terugkeert uit een rode zone - verplichte quarantaine en coronatest op dag 1 en dag 7 na terugkeer - blijven zeker nog gelden tot na de krokusvakantie, maakte De Croo duidelijk.