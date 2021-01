Toon Aerts laat Zilvermeercross in Mol schieten door financieel geschil met organisatie

Geen Toon Aerts (27) aan de start van de Zilvermeercross komende zaterdag in Mol. De nummer twee van het Belgisch kampioenschap bereikte geen overeenkomst met de organisatoren en besluit daarom maar om de cross in Mol links te laten liggen. De renner van Trek Baloise Lions voorziet nu enkele doorgedreven trainingen en trekt via de Flandriencross en de Druivencross naar het wereldkampioenschap in Oostende (30 januari).

“Ik laat de Zilvermeercross van zaterdag schieten. Er werd een voorstel gedaan naar de organisatie van die wedstrijd maar dat bleek niet haalbaar”, legde Aerts uit. “Ik werkte dit seizoen enkele crossen af voor een bepaald bedrag. Ik kan het niet, naar die organisatoren toe, maken om nu in Mol voor een lager bedrag te starten. Ik maak voor de Zilvermeercross geen uitzondering. Ik wil iedereen nog recht in de ogen kunnen kijken.”

“Mijn trainingsplanning voor het WK is woensdag gestart”, vervolgde Aerts. “Ik deed het na het Belgisch kampioenschap twee dagen wat rustiger aan. Vanaf woensdag ligt de pees er weer op. Aangezien ik zaterdag geen wedstrijd heb, trek ik komende week fiks door. Van maandag tot en met woensdag ga ik voluit. Daarna staat er wat herstel op het programma in aanloop naar het dubbel weekend met de Flandriencross in Hamme en de Druivencross van Overijse op de agenda. Eigenlijk werk ik omzeggens een stage af in eigen land.”

Dan komt het wereldkampioenschap in Oostende eraan. “Daar start ik met ambitie om op het podium te staan”, besloot Aerts. “Met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock komen er steengoede renners aan de start. Ik wil er alles aan doen om op het podium plaats te kunnen nemen. Heimelijk hoop ik, mits een topdag, op die titel. Ik zit momenteel in een zeer goede flow en daar trek ik me zeker aan op.”