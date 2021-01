Aanklager op assisenproces: “Hij wilde haar doelbewust van de aardbol doen verdwijnen”

Volgens aanklager Johan Lescrauwaet bestaat er geen twijfel over de voorbedachtheid. — © Belga, rr

Op het assisenproces tegen John Vandoolaeghe (31) is donderdag de hele middag gepleit. Aanklager Johan Lescrauwaet en de burgerlijke partijen vroegen de jury om beschuldigde schuldig te verklaren aan de moord op Nguyen Thi Xuan (28). “Ze had geen schijn van kans en hij heeft geen enkele wroeging. De moord was doelbewust en volgens plan. Hij heeft haar van de aardbol doen willen verdwijnen.” De advocaten van de verdediging betwisten de voorbedachtheid en stellen dat er “ontoelaatbare druk” werd gezet om hem moord te laten bekennen.